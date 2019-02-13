تدخل مصلحة المداومة يجنب سرقات موصوفة في عمارة سكنية بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تسلل مجهول في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، إلى عمارة سكنية بالجديدة، من أجل السرقة. لكن تدخل المصالح الأمنية في الوقت المناسب، أحبط محاولته، ومكن من إيقافه.

وحسب مصدر مطلع، فإن سكان عمارة بتجزئة القدس في عاصمة دكالة، ربطوا، في حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الأربعاء، الاتصال بالشرطة، وأبلغوا عن شخص تسلل إلى عمارتهم، وكان يستهدف بعض الشقق بالسرقة الموصوفة.

وفور إشعارها، انتقلت دورية من مصلحة المداومة، التي كانت تؤمن مهامها الدائرة الثانية بأمن الجديدة، إلى العمارة المستهدفة بالتدخل الأمني، حيث أوقفت اللص، وقامت بتصفيده واقتياده إلى مصلحة المداومة، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث القضائي، وإحالته في إطار مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة.

وبالمناسبة، فإن الأمر يتعلق بسارق في عقده الثالث، ينحدر من الدارالبيضاء، وهو من ذوي السوابق العدلية، وكان يختبئ تحت غطاء التشرد والعجز الصحي.

هذا، وبعد أن خلق حالة رعب لدى النساء والأطفال، فإن التدخل الأمني الذي كان بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، قد خلف ارتياحا لدى ساكنة العمارة، التي كان اللص بصدد تعريض بعض شققها للسرقة الموصوفة.