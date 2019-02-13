27 قتيلا من الحرس الثوري بهجوم لـ”جيش العدل” بإيران

هبة بريس ـ وكالات

قتل 27 وأصيب 20 آخرون من الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، جراء تفجير انتحاري استهدفهم في محافظتي سيستاني ولوجستان جنوب شرق إيران.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وكالة “إرنا” فإن “التفجير الانتحاري استهدف حافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة مدينة زاهدان”.

وأعلنت جماعة تطلق على نفيها “جيش العدل” مسؤوليتها عن هجوم، مشيرة إلى أنه أنها استهدفت الحرس الثوري بـ”قنبلة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبنى هذه الجماعة هجمات على القوات الأمنية الإيرانية، حيث أعلنت قبل ذلك مسؤوليتها عن عمليتي استهداف لمراكز شرطة، واختطاف عناصر أمن.

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