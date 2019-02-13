لشكر مستغربا :كيف كان بنكيران يجمع بين تقاعده كبرلماني وراتبه كرئيس للحكومة!

هبة بريس ـ الرباط

عبر إدريس لشكر ، الكاتب الأول لحزب”الاتحاد الاشتراكي”عن استغرابه من تلقي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تقاعدا كبرلماني في نفس الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس للحكومة .

لشكر، الذي كان يتحدث في حوار مع قناة “فرانس 24″ الفرنسية، قال ” كيف لرئيس حكومة ان يحتفظ بتقاعده البرلماني في الوقت الذي يمنعه عن البرلمانيين “

وقال لشكر ان ما كشف عنه بنكيران يطرح السؤال حول المرجعية الأخلاقية لحزبه التي بنى عليها مكاسب سياسية، على حد تعبيره.

واستنكر لشكر اقدام بنكيران على تلقي تقاعده كبرلماني بالإضافة إلى راتبه كرئيس للحكومة، في الوقت الذي كان يعلم فيه ان صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين يعاني من اختلالات أدت إلى إفلاسه، وكان هو نفسه ينادي بإصلاحه، ورفض تقديم أية مساهمة من الحكومة لاصلاحه.

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