برلمانـي : الحكومة تصادر حق البرلمان في التشريع وتعتبره آلة للتصويت فقط

هبة بريس ـ الرباط

امتنع فريق “البام” اليوم الأربعاء 13فبراير 2019 خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، عن التصويت على مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

ويرى بوعرفة، أن الحكومة تصادر حق البرلمان في التشريع وتنفرد باتخاذ قرارات مهمة يجب أن يشرك فيها نواب الأمة، مشددا على أن الحكومة لازالت تعتبر البرلمان آلة للتصويت فقط ولا تحترم المؤسسة الدستورية.

وسجل النائب البرلماني، أن الحكومة، لم تلتزم بمناقشة المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية واكتفت بعرضه كمادة فريدة وهو ما يتنافى واحترام المساطر في إصدار القوانين، مؤكدا أن الفريق ليس ضد المشروع بل ضد الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف والطريقة التي تم بها التعامل مع النواب البرلمانيين وكأنهم أداة لتمرير القوانين فقط.

وقال عدي بوعرفة في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب ان “هناك مجموعة من الإشكالات المتعلقة بهذا المشروع قانون خصوصا تلك المتعلقة بتغييب النقاش مع التعاضديات الثمانية المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، مضيفا “الحكومة قررت إلغاء تجربة التعاضديات دون التفكير في مآلها ومصيرها وتمثيلية هذه النقابات في الصندوق الجديد”.