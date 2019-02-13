حجز شاحنة محملة ب 6 اطنان من الاكياس البلاستيكية بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الجمارك بمدينة مراكش تمكنت صباح اليوم من توقيف صاحب شاحنة محملة ب6 اطنان من الاكياس البلاستيكية بمنطقة النخيل.

وتم توقيف صاحب الشاحنة وحجز الكمية المذكورة بعد توصل عناصر الجمارك بمعلومات دقيقة، عن قدوم الشاحنة المحملة بكمية كبيرة من الاحياس البلاستيكية الممنوعة.

وقد تم توقيف الشاحنة و سيارة خفيفة كانت تقوم بمهام مراقبة الطريق لتمهيد مرور الشاحنة، بالقرب من ابواب النخيل، وتم حجز الكمية المذكورة على متن الشاحنة الى جانب السيارة المذكورة

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