حجز شاحنة محملة ب 6 اطنان من الاكياس البلاستيكية بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-02-13 - 17:45
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ضاهر محمد؛ مراكش
علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الجمارك بمدينة مراكش تمكنت صباح اليوم من توقيف صاحب شاحنة محملة ب6 اطنان من الاكياس البلاستيكية بمنطقة النخيل.
وتم توقيف صاحب الشاحنة وحجز الكمية المذكورة بعد توصل عناصر الجمارك بمعلومات دقيقة، عن قدوم الشاحنة المحملة بكمية كبيرة من الاحياس البلاستيكية الممنوعة.
وقد تم توقيف الشاحنة و سيارة خفيفة كانت تقوم بمهام مراقبة الطريق لتمهيد مرور الشاحنة، بالقرب من ابواب النخيل، وتم حجز الكمية المذكورة على متن الشاحنة الى جانب السيارة المذكورة

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

خمس سنوات سجنا لـ”فقيه” متورط في اغتصاب التلميذات بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش قضت محكمة الاستئناف بمراكش ليلة امس الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات في حق “فقي…