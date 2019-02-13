أكادير: الفرقة السياحية تعتقل مروجان للأقراص المهلوسة والمخدرات

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير، يوم أمس الثلاثاء 12 فبراير، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب مصادر هبة بريس، وهما من ذوي السوابق القضائية، على مستوى الشريط الساحلي للمدينة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعا لها عن حجز 10 أقراص طبية مخدرة من نوع “ريفوتريل” وكذا عدة قطع من مخدر الشيرا، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في تحصيله من نشاطهما الإجرامي.

كما تمكنت عناصر نفس الفرقة، مساء اليوم ذاته، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و38 سنة، الأول كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في الخمور بدون ترخيص؛ فيما الثاني مبحوث عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وقد تمت إحالة جميع الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهم تحت الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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