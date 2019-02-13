الخليفي يغادر السجن بعد قضاءه شهرا بسبب تدوينة دعا فيها لـ”اجتثاث” البيجيدي

نُشر بتاريخ :  2019-02-13 - 17:30
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسلا، في حق أسامة الخليفي، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بشهر سجن نافذ و500 درهم غرامة.

وجاء حكم غرفة الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي مع تعديله بخفض المدة السجنية المحكوم بها إلى شهر واحد حبسا، وبذلك سيغادر الخليفي أسوار السجن بعد أن قضى أزيد من شهر منذ اعتقاله يوم 2 يناير 2019 بالرباط.

جدير بالذكر أن الخليفي توبع بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة علنا، وذلك بعد نشره لتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، دعا فيها إلى اجتثاث “قيادات البيجيدي”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بعد مغادرتها السجن قبل أشهر… توقيف ”هند العشابي“ بمدينة الدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء كشفت مصادر خاصة عن اعتقال سيدة الأعمال المزعومة هند لعشابي …