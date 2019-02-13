الخليفي يغادر السجن بعد قضاءه شهرا بسبب تدوينة دعا فيها لـ”اجتثاث” البيجيدي

هبة بريس ـ الرباط

قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسلا، في حق أسامة الخليفي، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بشهر سجن نافذ و500 درهم غرامة.

وجاء حكم غرفة الاستئناف مؤيدا للحكم الابتدائي مع تعديله بخفض المدة السجنية المحكوم بها إلى شهر واحد حبسا، وبذلك سيغادر الخليفي أسوار السجن بعد أن قضى أزيد من شهر منذ اعتقاله يوم 2 يناير 2019 بالرباط.

جدير بالذكر أن الخليفي توبع بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة علنا، وذلك بعد نشره لتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، دعا فيها إلى اجتثاث “قيادات البيجيدي”.

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