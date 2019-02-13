العاهل الإسباني الملك ”ضون ” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا يحلان بالمغرب

هبة بريس ـ و م ع

حل عاهلا مملكة إسبانيا، صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا، عشية اليوم الأربعاء بالرباط، في زيارة رسمية للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ولدى وصولهما إلى مطار الرباط -سلا، وجد صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء وللا أم كلثوم.

بعد ذلك، استعرض جلالة الملك وضيفاه الكبيران تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

إثر ذلك، قدم لجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونا” ليتيثيا التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة بالقاعة الملكية لمطار الرباط -سلا توجه الموكب الملكي نحو ساحة المشور، حيث سيخصص استقبال رسمي لضيفي جلالة الملك الكبيرين.

واحتشد سكان مدينتي سلا والرباط على طول المسار، الذي قطعه موكب قائدي البلدين، للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، التي تأتي لتعزيز علاقات التعاون العريقة التي تجمع المملكتين والشعبين الصديقين.

وقد ازدانت الشوارع التي عبرها الموكب الملكي بالأعلام الوطنية المغربية والإسبانية.

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