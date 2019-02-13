درك مراكش يوقف شاب متورط في سرقة بندقية صيد من منزل اجنبي

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر المركز القضائي بمراكش قبل قليل من زوال اليوم، من توقيف شاب بجماعة اولاد حسون التابعة لعمالة مراكش متورط في سرقة بندقية صيد من منزل اجنبي يقيم بنفس الجماعة.

وجاء توقيف الشاب بعد توصل عناصر الدرك إلى هوية المتهم البالغ من العمر نحو 25 عاما والذي يعمل حارسا ليليا بإحدى المنشآت السياحية بأولاد حسون، بادرت إلى وضع تحركاته تحت المراقبة منذ وقت مبكر من صباح يومه الأربعاء، قبل أن يعود إلى مسكنه بدوار زبير نحو الساعة الواحدة والنصف ليتم اعتقاله.

المتهم اعترف بتورطه في تنفيذ جريمته داخل منزل المواطن الفرنسي رفقة شريكيه، حيث تمكن من سرقة كميات مهمة من زيت الزيتون وهاتف من النوع الممتاز إلى جانب بندقية مرخصة.

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