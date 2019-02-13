الأزمة تتفاقم .. صراع جديد بين “بيجيديي” أكادير

أحمد وزروتي: هبة بريس

لازالت أطوار الصراع بين إخوة العثماني، والماسكين لزمام التدبير بالمجلس الجماعي لأكادير، ترخي بظلالها على الشارع الأكادير، وأصبحت حديث العام والخاص.

فبعد الخروج الإعلامي لرئيس المجلس البلدي صالح المالوكي، والذي اتهم فيه نائبه في التعمير و المعفى من مهامه عمر الشفدي باتهامات خطيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

الشفدي حالة نفسية – المؤسسات الحزبية لا تقبل مثل هذه التنطعات – لا يهمه لاحزب و لا تجربة و لا غيرها – الخلاصة أن هذا الرجل لانصلح له و لا يصلح لنا …

خرجت نائبة الرئيس المكلفة بالتواصل والاعلام بتصريح موجه باطنيا إلى رئيس المجلس الجماعي والمستشارين الذين يناصرونه قائلة: لكل المتابعين والمترقبين، لكل المتسائلين والمتفرجين، لكل الصامتين والمتهامسين، أشهد الله وأشهدكم أن الأخ الفاضل عمر الشفدي هو صدقا حالة نفسية. الشفدي حالة من الرقي الأخلاقي في زمن الدناءة والنذالة. الشفدي حالة من الورع في زمن الدناسة. الشفدي حالة من الرجولة في زمن الخسة والسفالة. الشفدي حالة من القوة في زمن المهانة. الشفدي حالة من الشموخ في زمن التزلف والخضوع. لجميع المتطلعين من قريب أو بعيد، لجميع المتلمسين لبصيص ضوء في ظلام الكذب والخيانة. أشهد الله وأشهدكم أنه لولا حالات الشفدي هذه وغيرها، ما أريد لرأسه أن يقدم اليوم قربانا للغربان الحائمة والضباع المتربصة.

من جهته خرج عمر الشفدي النائب في التعمير المعفى ببيان قصف فيه رئيس المجلس البلدي بشتى الأسلحة التي يتوفر عليها بحكم أنه كان يسير بجانب الرئيس، بعد اتهامه من طرف رئيس المجلس الحماعي لأكادير بالمرض النفسي، و بالتوقيع خارج التفويض، وهذه مقتطفات من بيان الشفدي حول تدبير المالوكي والخروقات التي قام بها الأخير:

– في بداية الفترة الإنتدابية قام الرئيس بتوزيع جميع التفويضات على جميع النواب نظرا لثقل المسؤولية و للتفرغ للسفريات خاصة ما يترتب عنها من تعويضات مهمة (الإحالة على قسم المالية)

– برنامج عمل الجماعة الذي لم يتحقق منه أي شيء و يتضمن عدة مغالطات

– انتقاد طريقة تدبير الرئيس لملف الإنعاش، ذلك أن هناك من اتهم الرئيس بتوظيف أحد اقربائه في هذا الإطار و لم يرد على اتهامه ؛ طريقة إعداد الميزانية و التي تتم فيها الكولسة

– رفض الرئيس لبعض الإتفاقيات المهمة التي كانت ستعزز من مكانة المدينة و النهوض بالجانب الطبي و البحث العلمي و كذا انعاش السياحة الطبية بها ( مثال اتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي و العلمي بالأبعاد الثلاث فريدة من نوعها على صعيد أفريقيا و أوربا المعروفة ب 3D، و كذلك اتفاقية لنقل الأموات إلى خارج أكادير بالنسبة لبعض الفئات الهشة

سكوت و تستر الرئيس عن اقتطاع عقار بعرض 20م على طول يقدر ب 70م أي ما يقارب 1400 م2 من الملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات وذلك لتمرير طريق لم ترد لا في تصميم التهيئة و لا في الصك العقاري و لا في أي تصميم و لا حتى في تصميم الطرق الجماعية مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون عوض مع الإشارة أن إنجاز هذه الطريق قد تم على حساب الجماعة

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