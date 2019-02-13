أمن بركان يعتقل أستاذا متقاعدا ينتمي ل”البيجيدي” متلبسا بالتحرش الجنسي

هبة بريس : وجدة

قامت عناصر الدائرة الخامسة للأمن الإقليمي ببركان من إلقاء القبض على أستاذ متقاعد( م.أ ) كان مترشحا سابقا ضمن اللائحة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية لسنة 201.

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالمعني بالأمر تم القبض عليه متلبسا بالتحرش الجنسي وهو في محاولة استدراج أحد التلاميذ البالغ من العمر 13 سنة، وذلك على مقربة من مدرسة السلام ببركان لركوب سيارته الخاصة من أجل إشباع مكبوتاته الجنسية.

وهذا، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة ، لمعرفة الملابسات والظروف وتقديمه للعدالة.

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