بعد مغادرتها السجن قبل أشهر… توقيف ”هند العشابي“ بمدينة الدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت مصادر خاصة عن اعتقال سيدة الأعمال المزعومة هند لعشابي بمدينة الدار البيضاء، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب ذات المصادر فإن المبلغ الإجمالي للشيكات المقدمة بدون رصيد، قارب أربعة ملايير و200 مليون سنتيم.

يشار إلى أن هند العشابي سبق لها وأن قضت سنتين من العقوبة السجنية بسجن العرجات بمدينة سلا، بعدما صدر في حقها حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تم تخفيضه لعامين بعد استئناف الحكم، وذلك بعد أن اتهمها زوجها السابق سفير الكويت في فيينا بالخيانة الزوجية والفساد.

وغادرت هند العشابي السجن، بداية شهر غشت من سنة 2018، حيث قامت بعدها باكتراء مجموعة من السيارات وتقديم شيكات ضمانة لذلك، غير أن المشاكل انهالت عليها قبل أيام بعد توقيف والدها بمدينة المحمدية في قضية شيكات بدون رصيد هو الآخر، إضافة إلى قيامها بتوريط محامية في تقديم شيك بدون رصيد مؤخرا، حسب ما أفادته به تقارير إعلامية.

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