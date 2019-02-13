إنزكان : حجز أطنان من ” البلاستيك ” الممنوع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت السلطات المحلية بمقاطعة ” تراست” بإنزكان، من حجز كميات مهمة من ” البلاستيك الممنوع ” بداخل شاحنة لنقل البضائع، كانت في إتجاه مستودع تخزين بالمدينة .

عملية توقيف الشاحنة المحملة بأكياس من ” البلاستيك ” جاءت بناء على اخبارية توصلت بها السلطات المحلية لتنتقل إلى عين المكان حيث جرى حجز الكمية بداخل الشاحنة، ليتم توقيف سائقها وتحرير محضر بهذا الخصوص.

هذا وعاينت الشرطة القضائية بإنزكان الشاحنة والمحجوز، وتم فتح تحقيق أولي عبر الاستماع للسائق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة .

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