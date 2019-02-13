“سلامة” يدعو من مصر إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب‎

الرباط- هبة بريس

دعا “عبد القادر سلامة” خليفة رئيس مجلس المستشارين إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي خصها البرلمان العربي لهذا الموضوع، وهي الجلسة التي جرت أطوارها الأحد 10 فبراير الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

“سلامة” الذي رأس وفد البرلمان المغربي قال “أن موقف المغرب المساند لجمهورية السودان الشقيقة في قضاياها العادلة، ومنها رفع الحيف عنها وإنصافها، لمواصلة دورها الإيجابي والفعال في محيطها العربي والإسلامي والإقليمي والدولي، ينبعث من حسن الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، والضاربة في القدم والتي تمتد إلى القرن الثالث الهجري”.

وأكد خليفة رئيس مجلس المستشارين على أن ” البرلمان العربي يعتبر الفضاء الأنسب للتعبير الجماعي عن دعوتنا الصريحة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره صوت الشعب العربي والمعبر عن آماله وتطلعات الأمة العربية، وباعتباره أيضا المؤسسة التشريعية لمنظومة جامعة الدول العربية”.

وأضاف رئيس الوفد المغربي أن المملكة المغربية تعتبر رفع اسم السودان من هذه القائمة “حقا طبيعيا” لشعب السودان، بالنظر للدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به سواء في الساحة العربية والإقليمية أو الدولية، في سبيل تحقيق السلام ومحاربة الإرهاب والتصدي له، وكذا على جهوده الجبارة على مختلف الواجهات، خاصة مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر وفتح أراضيه أمام عدد كبير من طالبي اللجوء خصوصا من دول الجوار.

هذا و قد عرفت الجلسة مشاركة وازنة لعدد من القيادات والشخصيات السياسية من جميع الدول العربية، على رأسها الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني، و المستشار نبيل أندلوسي، و النائبة وفاء البقالي و النائب إدريس أوقمني.

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