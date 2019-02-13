إضراب يلغي جميع الرحلات الجوية في بلجيكا

هبة بريس - وكالات

ألغت مطارات بلجيكا جميع الرحلات الجوية تقريبا الأربعاء بسبب إضراب عام احتجاجا على الأجور وظروف العمل أدى لتوقف أنشطة الموانئ وأثر على وسائل النقل العام.

وأغلقت هيئة إدارة الملاحة الجوية البلجيكية (سكايس) المجال الجوي للبلاد لمدة 24 ساعة بدءا من 22:00 مساء الثلاثاء (21:00 بتوقيت غرينتش) لأنها لم تكن تضمن حضور عدد كاف من الموظفين.

وقال مطار بروكسل، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، إنه يعتزم التعامل مع 591 رحلة مغادرة ووصول لركاب وشحنات، وإن الإضراب سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر.

وستغادر طائرة ركاب واحدة إلى موسكو مساء اليوم الأربعاء وسيصل عدد قليل من رحلات الطيران المتأخرة وبعض رحلات الشحن.

وقالت الهيئة الوطنية لتشغيل القطارات (إس.إن.سي.بي) إن حوالي نصف خدمات القطارات لديها مستمرة. وقالت شركة تاليس للقطارات فائقة السرعة، التي تنظم رحلات إلى أمستردام وباريس، إن من المفترض أن تعمل قطاراتها كالمعتاد لكن خدمة تقديم الطعام قد لا تكون متوفرة دوما.

وامتنع عمال عن تحميل أو إنزال شحنات في ميناء أنتويرب. وتسبب الإضراب في توقف العمل بمصانع في شتى أنحاء البلاد.

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