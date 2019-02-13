الجزائريون يخرجون للشوارع ويرفعون شعار: “بوتفليقة يا المروكي مكانش عهدة خامسة”

هبة بريس

خرج المئات من الجزائريين للشوارع للاحتجاجعلى ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية جديدة.

ورفع المحتجون شعارات قوية في وجه النظام الجزائري منها “”بوتفليقة يا المروكي مكانش عهدة خامسة”، “هذا عار الجزائر في خطر”.

كما قام المحتجون الذين تجمهروا بالعاصمة الجزائرية بتمزيق صور بوتفليقة واحراقها، تعبيرا منهم عن رفضهم للولاية الخامسة.

هذا وكان قرار التحالف الرئاسي بترشيح بوتفليقة لانتخابات أبريل المقبلة، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة، قد لقي انتقادات واسعة من قبل سياسيين وحزبيين وحقوقيين في الجزائر.

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