الجزائريون يخرجون للشوارع ويرفعون شعار: “بوتفليقة يا المروكي مكانش عهدة خامسة”

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هبة بريس
خرج المئات من الجزائريين للشوارع للاحتجاجعلى ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية جديدة.
ورفع المحتجون شعارات قوية في وجه النظام الجزائري منها “”بوتفليقة يا المروكي مكانش عهدة خامسة”، “هذا عار الجزائر في خطر”.
كما قام المحتجون الذين تجمهروا بالعاصمة الجزائرية بتمزيق صور بوتفليقة واحراقها، تعبيرا منهم عن رفضهم للولاية الخامسة.
هذا وكان قرار التحالف الرئاسي بترشيح بوتفليقة لانتخابات أبريل المقبلة، من أجل الفوز بولاية رئاسية خامسة، قد لقي انتقادات واسعة من قبل سياسيين وحزبيين وحقوقيين في الجزائر.
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المجموع 15 آراء
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Marokkii
في 15:24
بوتفليقة لايعرف لايعرف نحن في اي يوم او شهر يظهرون له اخبار الماضي.الجينرالات لم يثفقو على احدهم من يخلف بوتفليقة هدا هو المشكل لهدا ارسو على بوتفليقة لارضاء الجميع
ولد حميدو
في 15:38
الاحتجاج كان في جامعة اما لو خرجوا للشارع سيتم قمعهم
ولد حميدو
في 15:50
بوتفليقة مع حالته الصحية الله يخفف عليه لا علم له بمن رشحوه و لهدا فالاحتجاج يجب أن يكون ضد الطغمة العسكرية و ليس ضد كبش الفداء
abdelhamid Kandila
في 16:17
السلام عليكم
اخواني جميعا أولا شأن جيراننا وللايهمنا وليس لنا الحق في التكلم فيه كي لا يضنون اننا نأثر فيهم
من جهة أخرى هم جيراننا ومصلحته تهمنا
لاننا نشترك في الخير والشر شئنا أم ابينا
وأخذ أتمنى الخير لهم
انا اتسائل من نفسي هل بلد فيها 40او50مليون نسمة لم يجد رجل صحيحا بكامل قواه الصحية يجتمعون عليه