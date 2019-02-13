فنادق ومنتجعات “موغادور” تحتفي بالعشاق في “14 فبراير”

هبة بريس

تحتفي فنادق ومنتجعات موغادور في 14 فبراير، بالعشاق في الدارالبيضاء ومراكش، حيث تَعِدُهُم بقضاء عيد حب استثنائي في غراند موغادور الدار البيضاء، وموغادور بالاس أكدال، وغراند موغادور المنارة وموغادور القصبة.

في الدار البيضاء، يحتفل غراند موغادور بعيد الحب مع قائمة طعام جديدة مع نكهات الحب. ومقابل 490 درهما للشخص الواحد، يمنح الفندق ذو الـ 5 نجوم أبعادا رائعة ومتألقة لهذا الموعد، ويقدم أمسية رومانسية حول قائمة استثنائية مع المقبلات وكبد الاوز والاسكالوب والبط واللبن والحلويات.

وبالنسبة للأزواج الذين يرغبون في تجربة غراند موغادور في كل تجلياتها، يقدم الفندق باقة حصرية وغير مسبوقة بـ 2100 درهم مع غرفة فاخرة لشخصين، وعشاء في الغرفة ووجبة إفطار وخدمات تقدم للشخصيات الكبيرة (VIP).

في مراكش، سيجذب جمال المدينة الحمراء العشاق، ولهذا يقترح فندق غراند موغادور المنارة ذو الـ 5 نجوم المتميز بسحر الهندسة المغربية التقليدية والكائن في موقع مثالي في شارع محمد السادس الراقي، مقابل 980 درهمًا غرفة لشخصين مع ترحيب مشخص وعشاء رومانسي في جو هادئ وخفيف، إضافة إلى طقوس السبا مع الولوج إلى المسبح الدافئ والسونا. والمفاجأة: تصفيف الشعر للسيدات وحلاقة الوجه للرجال.

مع إطلالة فريدة على أسوار مراكش والقمم الثلجية في الأطلس، سيكون موغادور بلاس أكدال أيضًا مكانًا لقضاء عيد حب لا يُنسى. وبسعر 750 درهما، يقدم الفندق ذو الـ 5 نجوم غرفة لشخصين مع ديكورات أخاذة، معاملة كبار الشخصيات ومفاجأة. أيضا على القائمة، عشاء على ضوء الشموع مع أطباق رائعة لذيذ ومبتكرة، دون إغفال الاستمتاع بروعة طقوس السبا مع الولوج إلى حمام سباحة ساخن والتدليك … بالنسبة لها وله.

وبمناسبة عيد الحب، يقدم موغادور القصبة بدوره دعوة لسفر رومانسي في تحفة الهندسة، حيث يمتزج الود وحفاوة الاستقبال والتقاليد والمعايير الفندقية الدولية، ما سيجعل من هذه اللحظات راسخة من خلال ما يقترحه من نكهات وأجواء تليق بهذا الموعد. وللاستمتاع بروائع هذا الفضاء، يمكن للعشاق وبمبلغ 700 درهم فقط، حجز غرفة مزينة بالورود ومعاملة كبار الشخصيات، بالإضافة إلى عشاء لذيذ من إعداد رئيس طهاة هذا الفندق ذي 5 نجوم.

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