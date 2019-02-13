أولمبياد الفلسفة.. أكاديمية الرباط “تستفر” مهارات التلاميذ

هبة بريس-الرباط

في مبادرة هي الأولى من نوعها، وبهدف تشجيع التلاميذ على التميز في المواد الأدبية، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، عن إطلاق النسخة الأولى للأولمبياد الجهوي الخاص بمادة الفلسفة.

وتعتزم الأكاديمية الجهوية، إجراء هذه المسابقات، التي ستشرف عنها المنسقية الجهوية للتفتيش التخصصي، على أربعة مراحل في الفترة الممتدة من 05 فبراير إلى 10 مارس 2019، بدء بالتباري على مستوى المؤسسات التعليمية والمناطق التربوية المديريات الإقليمية قبل إجراء المرحلة النهائية على المستوى الجهوي.

وتسعى الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، من خلال هاته إلى دعم التوجه الجديد للمدرسة المغربية من حيث خلق أجواء جديدة للتعلمات بدل الدرس بمعناه التقليدي، كما تسعى إلى التوجه صوب عمل تربوي ينجزه فريق تربوي كمشروع وليس كتعلمات مستقلة عن شخصية المدرس والمتعلم على حد سواء، كما أن هاته التظاهرة تهدف إلى إعادة الوهج إلى مادة الفلسفة، مع الانفتاح على المواد الدراسية الأخرى وتقدير مكانتها وأهميتها إلى جانب الفلسفة.

هذا و من شأن الأولمبياد الجهوي أن يشجع المتعلم على امتلاك الكثير من المبادئ التي ستأسس عليها الدرس الفلسفي بالمدرسة المغربية، أهمها بناء فكر حر منفتح نقدي ومعترف بالأخر، مؤمن بالاختلاف في كل تجلياته، وهي المعاني التي أشار إليها المنسق الجهوي لمادة الفلسفة في تصريحات إعلامية.

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