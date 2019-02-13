هواوي تطلق “Y7 Prime 2019” في المغرب

هبة بريس

شاشة كبيرة dewdrop بحجم 6.26 بوصة، وضع IPS 1520 × 720 عالية الدقة، هيكل خلفي منحني مع غشاء فاتن من السيراميك اللامع وملمس ناعم، كاميرا سيلفي 16 ميغابيكسل معززة بوظيفة إعادة التنقيح التلقائي، بطارية رائعة 4000 ملي أمبير، هواوي Y7 Prime 2019 الجديد، المتوفر عبر الطلب المسبق يوم السبت 16 فبراير ، يصل إلى المغرب بأداء لا مثيل له.

ويأتي هذا المولود الجديد الذي ينضاف إلى مجموعة Y، استكمالا لنجاح الهاتف السابق له ليجسد تألقها ويكرس أداءها العالي المستوى، ويكشف Y7 Prime 2019 عن العديد من المفاجآت: مصمم على المقاس، يتماشى مع سابقيه، وإمكانيات استثنائية … وكل ذلك دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة.

Y7 Prime 2019 الجديد متوفر بثلاثة ألوان نابضة بالحياة : أزرق أورورا والأسود الحالك والأحمر المرجاني. وسيكون متاحا للبيع اعتبارًا من السبت 23 فبراير ، على شبكة هواوي في المغرب.

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