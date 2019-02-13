بلدة فرنسية تحظر نباح الكلاب وتفرض غرامة على مالكيها

هبة بريس - وكالات

أصدر رئيس بلدية في شمال فرنسا حظرا على نباح الكلاب المتواصل، في محاولة للحد من التلوث السمعي.

وبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين، وينص على تغريم صاحب الكلب الذي ينبح بشدة وبشكل متكرر لفترة طويلة حوالي 68 يورو.

ويقول العمدة جان بيير استيان، إن الحظر جاء بسبب “نباح الكلاب” المستمر ليلا ونهارا مما تسبب في وجود “وضع لا يحتمل” في القرية.

وانتقد نشطاء في حقوق الحيوان هذا القرار.

وقال استيان لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: “الهدف ليس حظر الكلاب ولن نغرم الناس بسبب القليل من النباح”.

وأضاف استيان “إذا اتخذت هذا القرار، فذلك لأننا لم نجد حلا آخر. لم أستطع أن أقف مكتوف الأيدي”.

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