بلدة فرنسية تحظر نباح الكلاب وتفرض غرامة على مالكيها

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هبة بريس - وكالات
أصدر رئيس بلدية في شمال فرنسا حظرا على نباح الكلاب المتواصل، في محاولة للحد من التلوث السمعي.
وبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين، وينص على تغريم صاحب الكلب الذي ينبح بشدة وبشكل متكرر لفترة طويلة حوالي 68 يورو.
ويقول العمدة جان بيير استيان، إن الحظر جاء بسبب “نباح الكلاب” المستمر ليلا ونهارا مما تسبب في وجود “وضع لا يحتمل” في القرية.
وانتقد نشطاء في حقوق الحيوان هذا القرار.
وقال استيان لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: “الهدف ليس حظر الكلاب ولن نغرم الناس بسبب القليل من النباح”.
وأضاف استيان “إذا اتخذت هذا القرار، فذلك لأننا لم نجد حلا آخر. لم أستطع أن أقف مكتوف الأيدي”.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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رشيد
في 14:08
الدول المتقدمة تحظر التلوث السمعي الصادر من الكلاب الذي هو طبيعتها. ونحن بفاس لم نجد من يحظر النباح البشري الذي ينبعث من المركب الرياضي الادارسة والذي يستمر الى ما بعد منتصف الليل من غير مبدل دولا مغير في تحد سافر لقرار الجماعة الحضرية التي حددته في العاشرة ليلا شتاء والحادية عشرة صيفا. ولمن اراد التحقق من هذه الكارثة فما عليه الا ان ياتي الى حي الفرح والادارسة بفاس ليقف على هذه الافة التي تعاني منها الساكنة المجاورة منذ سنتين ونصف نقريبا
غير معروف
في 14:12
هذا عمل جيد لان نباح الكلاب يزعج السكان لكن انا رايي هو منع تربيتهم داخل المدينة
رشيد
في 14:18
نأسف لبلدنا الذي لم تستطع فيه البلدية حظر نباح البشر الذي يبيت يلعب الكرة بمركب الادارسة بفاس الى ما بعد منتصف الليل في تحد سافر لكل القوانين وفي اعتداء شنيع على حقوق الساكنة المجاورة في الراحة
محمد
في 14:33
بلد يحترم حقوق الإنسان يحظر نباح الحيوان