” البيجيدي” يناور للظفر بمندوبية الصحة بسيدي سليمان‎

هبة بريس- الرباط

علمت جريدة “هبة بريس” من مصادر جيدة الاطلاع، أن تحركات من أعلى مستوى تجري على قدم وساق، من أجل التمكين لقيادي بنقابة البيجيدي بقطاع الصحة للظفر بمنصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، التي فتح وزير الصحة أنس الدكالي مباراة التباري بشأنها بعدما تم إعفاء المندوب الإقليمي السابق طارق العروصي.

ووفقا لذات المصادر فإن”عزيز كويس” عضو البيجيدي ونقابته بسيدي سليمان، و الذي يشغل منصب مقتصد بمندوبية الصحة، كثف من تحركاته من أعلى مستوى، بعدما تم قبوله ضمن لائحة المرشحين للمقابلة الانتقائية من طرف وزارة الصحة، و التي ستؤهله لشغل منصب مندوب إقليمي لوزارة الصحة بسيدي سليمان، حيث وصل به الأمر لملاقاة قيادات من الصف الأول لحزب العدالة و التنمية بينهم مسؤولون حكوميون.

وتقول المصادر أن لائحة المترشحين انحصرت على أربعة اسماء فقط بينهم مرشحين عن حزب المصباح، ما يؤكد فرضية ضغط العثماني على وزيره في الصحة، من أجل منح هذا المنصب الحيوي لعضو البيجيدي، وذلك في محاولة للملمة جراح العدالة و التنمية الذي فقد أخيرا رئاسة المجلس البلدي في كل من سيدي سليمان و سيدي يحيى الغرب.

هذا و يعرف التباري حول منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة حربا حامية الوطيس بين مختلف التوجهات السياسية، حيث يسعى وزير الصحة للحفاظ على “مكتسب” الإبقاء على مندوبية الصحة بسيدي سليمان بين دفتي “الكتاب”, فيما يسعى في الجهة المقابلة أنصار البيجيدي للظفر بهذا المنصب.

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