فلة الجزائرية تدعو للانتفاضة ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة

هبة بريس - وكالات

فجرت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة ضجة كبيرة بفيديو انتشر بشكل كثيف على مواقع التواصل، دعت فيه الجيش وقائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح للتدخل من أجل منع “الولاية الخامسة” للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل 2018.

واعتبرت المطربة الجزائرية أن بوتفليقة بريء من قرار الترشح، وأن “محيط الرئيس هو من وراء ذلك”.

ودعت فلة إلى انتفاضة “سلمية” تقودها النخبة المثقفة في البلاد، وقالت: “جاء اليوم دوركم أيها الدكاترة والمحامون لتنقذوا بلادكم من منزلق خطير”.

وظهرت المطربة الجزائرية وهي منهارة وتبكي، في الفيديو الذي تم حذفه من صفحتها على إنستغرام، غير أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الفيديو نقلت “الجزيرة” عن مديرة أعمال المطربة الجزائرية، الوضع النفسي والصحي الصعب الذي تمر به الأخيرة فاقم المشكلة، مشيرة إلى أن “وجود المطربة خارج بلدها وسط حالة الانهيار العصبي الذي تمر به جعلها تتصرف بتلك الطريقة غير المعتادة منها”.

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