خبيرة سعودية: “ماء زمزم لا يتناسب مع مرضى السرطان”

هبة بريس - وكالات

زعمت خبيرة سعودية أن ماء زمزم لا يتناسب مع مرضى السرطان مما أثار جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في حين سارعت وزارة الصحة في الرياض للرد.

وقالت كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، عضو مجلس الشورى، خولة الكريع، في لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر ببرنامج “الصورة” على روتانا خليجية، إن ماء زمزم يحتوي على أملاح عالية، ولا يتناسب مع مرضى السرطان.

وأكدت الكريع أن ماء زمزم يتعارض مع أدوية وعلاجات تعطى لمرضى السرطان.

وردت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص على الاستفسارات، بالقول إنه “لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر”.

وأضافت الوزارة: “وبشكل عام، يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

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