مجلة برتغالية: “البراق” أول قطار فائق السرعة في إفريقيا

هبة بريس

كتبت المجلة الشهرية (باييس إكونوميكي)، في عددها لشهر فبراير أن القطار الفائق السرعة (تي جي في) طنجة -الدار البيضاء هو أول خط سككي فائق السرعة يتم إنجازه في القارة الإفريقية .

وأوضحت الوثيقة أن القطار المغربي الفائق السرعة الذي اطلق عليه اسم (البراق)، نتيجة لإرادة وقدرة المملكة المغربية، ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفة أن هذا القطار سيساهم في تعزيز قطاع النقل خاصة ما يتعلق بالسكك الحديدية.

كما سيمكن هذا القطار من عصرنة وتنمية الاقتصاد المغربي، تقول المجلة. وسجلت المجلة أن هذا المشروع الذي طورته مقاولات فرنسية ، بمشاركة مقاولات مغربية، يمكن أن يتسع نطاقه ليشمل أجزاء أخرى من التراب المغربي و تنخرط فيه شركات دولية أخرى، من ضمنها البرتغالية.

وذكرت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كانا قد دشنا يوم 15 نونبر الماضي أول قطار فائق السرعة بالمغرب و الذي سيربط مدينة طنجة بالدار البيضاء.

على صعيد آخر، ذكرت المجلة أن المغرب أطلق أيضا القمر الصناعي محمد السادس انطلاقا من القاعدة الفضائية كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية ،و الذي يهدف إلى مراقبة الأرض.

وأشارت المجلة إلى هذا القمر الاصطناعي سيتم استخدامه لإرسال صور من أجل المساعدة على القيام بالمسح الخرائطي للبلاد، وتحقيق التنمية الفلاحية بالمغرب.

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