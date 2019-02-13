وزير الشباب والرياضة يكشف عن أرقام صادمة بخصوص “أزمة الأطر”

هبة سبور – شفيق عنوري

كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، عن أرقام صادمة بخصوص أزمة الأطر التي تعانيها المؤسسة.

وأوردت مصادر صحفية، أن الطالبي العلمي، أقر بأن الوزارة تعاني من أزمة كبيرة على مستوى الأطر.

وأضافت، أن عدد أطر الوزارة في الثمانينات كانت 12 ألفا، من بين 18 مليون نسمة تعداد سكان المغرب آنذاك، فيما لا يتجاوز عدد الأطر في سنة 2019، 3 آلاف شخص، علما أن تعداد سكان البلاد وفق آخر إحصاء وصل إلى 36 مليون.

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