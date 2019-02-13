وزير الشباب والرياضة يكشف عن أرقام صادمة بخصوص “أزمة الأطر”

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هبة سبور – شفيق عنوري
كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، عن أرقام صادمة بخصوص أزمة الأطر التي تعانيها المؤسسة.
وأوردت مصادر صحفية، أن الطالبي العلمي، أقر بأن الوزارة تعاني من أزمة كبيرة على مستوى الأطر.
وأضافت، أن عدد أطر الوزارة في الثمانينات كانت 12 ألفا، من بين 18 مليون نسمة تعداد سكان المغرب آنذاك، فيما لا يتجاوز عدد الأطر في سنة 2019، 3 آلاف شخص، علما أن تعداد سكان البلاد وفق آخر إحصاء وصل إلى 36 مليون.
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المجموع 7 آراء
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محمد علي ورزازات
في 11:27
والسبب على ما اظن هي الوسائل الالكترونية بمثابة موظفين او ثلاثة و شركة السيكوريتي تستخدم عمال لا علاقة لهم بالادارة العمومية فهي شركة مستقلة ثم عامل في الوظيفة العمومية راتبه الشهري ثلاث مرات عامل الشركة هذه هي سياية الحكومة الحالية وبلا تلاعب بمشاعر واحاسيس المواطنين وكفى من النفاق يوجد عدد لا يستهان من ذوي الشواهد العليا وغيرها عاطلين فهذه فرصة اذا كانت هناك رحمة وشفقة افتحوا ابواب المباريات
و السلام