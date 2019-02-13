محاكمة ملاكم سابق ناشط في “السترات الصفراء” لاعتدائه على شرطيَّين

هبة بريس - وكالات

تبدأ الأربعاء محاكمة ملاكم سابق تحوّل إلى رمز لحركة “السترات الصفراء” في فرنسا بعد التقاط فيديو له أثناء توجيهه لكمات إلى شرطيَّين خلال تظاهرة في باريس، وهو يواجه في حال إدانته عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات.

في 5 يناير التقطت عدسات التصوير بطل الملاكمة السابق كريستوف دوتينجيه (37 عامًا)، وهو ينهال بالضرب على اثنين من شرطة مكافحة الشغب فوق جسر للمشاة قرب مقر البرلمان الفرنسي.

وأظهر التسجيل، الذي تناقلته محطّات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي، دوتينجيه الطويل القامة (1.92 مترًا) وهو يعتدي بالضرب على الشرطيَّين، ويركل أحدهما بعد سقوطه أرضًا.

و أثارت المشاهد غضبًا عارمًا، وقد اعتبرته الحكومة الفرنسية مثالًا صارخًا عن العنف الممارس خلال تظاهرات “السترات الصفراء”، التي انطلقت في نوفمبر 2018.

وأصبح دوتينجيه رمزًا للانقسامات العميقة التي كرّستها حركة “السترات الصفراء” بين مؤيدين يعتبرونه بطلًا، ومنتقدين للاحتجاجات ضد الحكومة، وصفوا سلوكه بـ”المشين”. وسلم دوتينجيه نفسه للشرطة بعد يومين من الاعتداء، وقد وضع قيد التوقيف، ولم يطلق سراحه.

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