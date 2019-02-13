بين البراءة و الادانة في قضية تسليم شواهد طبية لجزائريين

ع محياوي – هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 12 فبراير الجاري، بشهرين حبسا نافذا في حق الممرض برتبة ماجور بمستشفى محمد الخامس بصفرو، و شهرين موقوفة التنفيذ في حق طبيب بذات المستشفى ، و ” سمسار ” بسنتين سجنا نافذا ، فيما قضت ذات المحكمة ببراءة الناشط الحقوقي و عنصرين آخرين مكلفين بتصحيح الإمضاءات من التهم الموجهة اليه .

أطوار هذه المحاكمة امتدت لساعات طويلة يوم أمس أثناء النطق بالحكم ، وقد جرى نقل المتهمين المحكوم عليهم بالسجن النافذ إلى سجن بوركايز ضواحي فاس، لقضاء عقوبتهما الحبسية، فيما تم اخلاء الطبيب و الناشط الحقوقي .

و في التفاصيل ، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أن استمعت لعدة أطراف في القضية في محضر قانوني قبل توجيه الملف للقضاء.

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