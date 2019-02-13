العثماني: “التدوينة المتداولة حول معاش بنكيران فوتوشوب'”

هبة بريس - الرباط

نفى رئيس الحكومة، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، علاقته بتدوينة “حول موقفه من معاش عبد الاله بنكيران”

وقال العثماني، في توضيح نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”:”تروج تدوينة منسوبة لحساب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول معاش الأستاذ عبد الإله بنكيران وهي تدوينة مكذوبة “فوتوشوب” ولا علاقة للحساب بها”

هذا ويشار الى أن قضية معاش رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، أثارت جدلا واسعا، خصوصا بعد الكشف عن استفادة هذا الاخير من تقاعدين كبيرين.

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