العثماني: “التدوينة المتداولة حول معاش بنكيران فوتوشوب'”

التحكم في النص :
هبة بريس - الرباط
نفى رئيس الحكومة، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، علاقته بتدوينة “حول موقفه من معاش عبد الاله بنكيران”
وقال العثماني، في توضيح نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”:”تروج تدوينة منسوبة لحساب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول معاش الأستاذ عبد الإله بنكيران وهي تدوينة مكذوبة “فوتوشوب” ولا علاقة للحساب بها”
هذا ويشار الى أن قضية معاش رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، أثارت جدلا واسعا، خصوصا بعد الكشف عن استفادة هذا الاخير من تقاعدين كبيرين.
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
10
4
MoMoh
في 09:33
والله هزلت.اي زمان هذا الذي نحن فيه وأي فكر هذا.بالله عليكم رءيس حكومة لا شغل له سوى كلام الازقة والدروب والمقاهي
أين هي العفة وأين الحنكة السياسية
نوع ثالث من البشر
عبدالسﻻم
في 10:04
الله يزيد لك تستاهل
عبدالسﻻم
في 10:08
لصحتك اس بنكيران
سائح زربان
في 16:39
سبحان الله كلشي عندهم فوتوشوب: صور ماء العينين فوتوشوب ثم اعترفت بأن الصور صحيحة واصلية، والان فوتوشوب وسيأتي يوم قريب للاعتراف يوم لا ينفع
mansouri
في 17:14
ليست فوتوتوشوب و إنما ديال شناوا