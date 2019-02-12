عبد الله بوانو : الى غَبْت عن جلسة البرلمان عند شي واحد المُوشكيل !! ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط
بطلب من هيئة دفاع عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس القادم.
وتقدم النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع حامي الدين بطلب مهلة إضافية، وهو ما لم تعارضه النيابة العامة، وكذا دفاع الطرف المدني.
عبد الله بوانوو الذي كان حاضرا الى جانب زميله في الحزب حامي الدين قال في تصريح صحفي ان تضامنه لا يمكن الا ان يكون حقوقيا وسياسيا .
واضاف الاخير في رد غير متوقع جوابا على سؤال حول غيابه عن جلسة برلمانية ” الى ماحضرتش عند شي واحد شي موشكيل ”
هل أعجبك الموضوع !
عزيز
في 22:54
إيلا عندك الثقة في القضاء لاش جاي كاتستعرض في عضلاتك؟ باغي دير الفوضى؟
مواطن
في 23:31
المشكل عندك انت لانك خنت امانة من صوت لصالحك.راه معروف ان معظم اعضاء الحزب ان لم يكن كلهم متضامنين مع المتهم وليس انت المتضامن معه الوحيد .
ميدلتي
في 00:07
السيد عبد الله بوانو رجل وفي وذو اخلاق طيبة…وانا له من الشاهدين ولو اني في الجنوب الشرقي من المملكة من ميدلت ولا صلة لي بحزبه ولا باي حزب
محماد
في 01:01
لا حنا ما عندنا مشكل ولكن انت هو المشكل فهل حصلت على ترخيص من ادارة البرلمان لعدم حضور الجلسة وهل حصلت على رخصة لحضور الجلسة في المحكمة وتقول بملء فمك واش عند شواحد شي مشكل واش حسابك راك في الفيرمة ديالك .يجب محاسبتك وبصرامة…….
citoyen
في 08:43
اناس تمسكنوا حتى تمكنوا تبا لنا من مواطنين سذج اصبحنا كرة يتلاعب بها.