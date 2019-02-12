عبد الله بوانو : الى غَبْت عن جلسة البرلمان عند شي واحد المُوشكيل !! ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

بطلب من هيئة دفاع عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس القادم.

وتقدم النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع حامي الدين بطلب مهلة إضافية، وهو ما لم تعارضه النيابة العامة، وكذا دفاع الطرف المدني.

عبد الله بوانوو الذي كان حاضرا الى جانب زميله في الحزب حامي الدين قال في تصريح صحفي ان تضامنه لا يمكن الا ان يكون حقوقيا وسياسيا .

واضاف الاخير في رد غير متوقع جوابا على سؤال حول غيابه عن جلسة برلمانية ” الى ماحضرتش عند شي واحد شي موشكيل ”