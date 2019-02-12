قرض بمبلغ 96,6 مليون دولار أمريكي لتحسين الولوج الى الشغل بالمغرب

هبة بريس - الرباط
أشرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والسيدة ليلى فرح مقدم، الممثلة المقيمة لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، بحضور محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني والسيد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 96,6 مليون دولار أمريكي )ما يناهز 923 مليون درهم(، لتمويل البرنامج المبني على النتائج من أجل تحسين الولوج الى الشغل ، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالرباط.
و تجدر الاشارة الى أن هذا البرنامج يأتي لدعم الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والتكوين المهني بالإضافة الى المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ويهدف الى المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة عبر تحسين الولوج الى الشغل وتطوير المهارات.
كما أكد الوزير على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص ليلى فرح مقدم ، على الدعم القيم و المتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة بالإضافة الى الاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.
زبيدة
في 12:03
“تحسين الولوج الى الشغل” و ” الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والتكوين المهني ” عبارات فضفاظة لا تعمل أي معنى محدد – كتلك الشعارات التي ترفعها و تنادي بها الاحزاب أثناء الحملة الانتخابية – و لهذا فه الدعم يذهب غالبا في مشاريع بناء بعض المنشآت ك “”(معاهد)””التكوين ( المهني ) التي لا توفر للخريجين – الحرفين منهم خاصة – أدنى شروط خلق ورشة لممارسة ما تعلموه من حرفة.
بيروقراطية خانفة
في 12:59
جسدالشعب جف من جراء سياسة النهب.ولتجاوز الحالة تعمل حكومة الخوانجية المتاسلمين على نوع من الترطيب لتسهيل عملية الايلاج.انها القروض المكبلة لاي حلم معربي حقيقي.ان اول ما ننتظره ان يفيق المغاربة بهذه الالية الامبريالية الخطيرة والتي ترهن البلاد والعبادوتسلمهم (قربانا للاسياد؟؟؟).انه المغرب الفاسد المنبطح رغم انف الرعاع.
مواطن
في 15:03
مزال زيدين في الديون غرقمونا بالديون فين غادين امشي هد المبلغ في جيوبكم هد الحكومة الفاشلة مدرت والو غير كتغرق المغرب في الديون وتفقر المواطنين هد هم التماسح والعفاريت ديال بصح .
مراد
في 15:48
تضحك علينا ام غلى نفسك لانك لم تفعل شيئا يستحق الضحك والسرور. القرض ان اقتضى الحال يكون للاستثمار وخلق اليات توزيعها بطريقة عادلة اما ان يكون القرض لاثقال كاهل المغاربة بديون ستتبخر قبل ان تصل فلا جدوى منه.
محمد
في 08:31
لا حياة لمن تنادي … سياية فاشلة و مؤامرة خبيتة لتركيع الارادة الوطنية من اجل التطور و النهوض بالامة جمعاء ..لكن مدبرها حكيم و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين