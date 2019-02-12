قرض بمبلغ 96,6 مليون دولار أمريكي لتحسين الولوج الى الشغل بالمغرب

هبة بريس - الرباط

أشرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والسيدة ليلى فرح مقدم، الممثلة المقيمة لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، بحضور محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني والسيد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 96,6 مليون دولار أمريكي )ما يناهز 923 مليون درهم(، لتمويل البرنامج المبني على النتائج من أجل تحسين الولوج الى الشغل ، وذلك يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالرباط.

و تجدر الاشارة الى أن هذا البرنامج يأتي لدعم الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والتكوين المهني بالإضافة الى المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ويهدف الى المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة عبر تحسين الولوج الى الشغل وتطوير المهارات.

كما أكد الوزير على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص ليلى فرح مقدم ، على الدعم القيم و المتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة بالإضافة الى الاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

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