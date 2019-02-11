الحنكوري يقود غرونينغين للفوز على أرنهيم بهدف في الوقت القاتل

نُشر بتاريخ :  2019-02-11 - 08:13
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هبة سبور – شفيق عنوري

قاد اللاعب المغربي، محمد الحنكوري، فريقه غرونينغين إلى تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه فيتيس أرنهيم، بنتيجة هدفين لواحد، برسم الجولة ال21، من الدوري الهولندي.

وسجل الحنكوري، هدف الانتصار لفريقه، في آخر دقيقة من عمر المباراة، مهديا بذلك انتصارا ثمينا لغرونينغين.

ودخل الحنكوري بديلا في الدقيقة ال55 من عمر اللقاء، ونجح في خطف الأضواء بأداء مميز توجه بهدف الانتصار.

يشار إلى أن الحنكوري، يقضي فترة إعارة مع غرونينغين، قادما من فاينورد روتردام.

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