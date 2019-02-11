لجنة النزاهة و الشفافية ب”البيجيدي”: “بوليف استفاد من قرض تشاركي لتشييد فيلا”

هبة بريس - الرباط

برأت لجنة الشفافية والنزاهة، بحزب العدالة والتنمية، الوزير والقيادي عن الحزب، نجيب بوليف، من اقتناء بقعة أرضية بمدينة تمارة بمساحة تناهز 3000 متر مربع.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أنه “بناء على ماراج في إحدى الجرائد حول اقتناء محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة، وما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه، فقد توصلت هيئة النزاهة والشفافية بتقرير من محمد نجيب بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له”.

وقد وقفت الهيئة، يضيف ذات البلاغ، على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات.

وشددت اللجنة على أنها ‘لم تقف في موضوع اقتناء محمد نجيب بوليف العقار(فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب.”

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