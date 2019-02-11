طقس الاثنين .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين 11 فبراير، أن يظل الطقس باردا نوعا ما خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا مع تكون جليد محليا.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح كذلك، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل والسهول الأطلسية والسايس وشمال المنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع سماء غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق وبمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 درجات و 02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وبالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الشمالية وبالجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسواحل والسهول الوسطى، وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 13 و19 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و21 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسايس والواجهة المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و27 درجة بكل من مناطق الشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة وسهول تادلة والجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و34 درجة بسوس وبجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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