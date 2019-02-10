فاس: ضبط مسافر وبحوزته 1100 قرص من “القرقوبي”

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلوما دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم أمس السبت 09 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية عند مدخل مدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 1100 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.