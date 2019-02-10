بتعاون مع الديستي، أمن تزنيت يوقف شاحنة محملة بالمخدرات ويعتقل السائق

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس السبت 09 فبراير، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، على متن شاحنة مزودة بمبرد، وذلك على مستوى نقطة للمراقبة بمدخل مدينة تيزنيت، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشاحنة المذكورة عن حجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا وما يقارب نفس الكمية من القنب الهندي، فضلا مجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.