جنازة مهيبة للطالبة المغربية ضحية حريق مبنى باريس

ع.محياوي – هبة بريس

أفاد مصدر مطلع ، أن مدينة مكناس، شهدت يوم أمس السبت، تشييع جنازة ” مريم ايرينات “، الشابة المغربية التي لقيت حتفها جراء الحريق الذي شب بمبنى سكني في العاصمة الفرنسية باريس مطلع هذا الأسبوع.

ووفق مصادر هبة بريس، جثمان الهالكة، البالغة من العمر 23 سنة، التي كانت تستكمل دراستها الجامعية بشعبة قانون المحاسبة بفرنسا، وصل إلى مطار الرباط سلا أول أمس الجمعة قبل نقلها، على متن سيارة لنقل الأموات، إلى مسقط رأسها بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

الجنازة و حسب ذات المصدر، عرفت حضورا مكثفا من طرف مقربين من عائلة الضحية وعدد كبير من المتعاطفين والمشيعين أثناء اجراء مراسيم الجنازة بمقبرة المنار بمنطقة حمرية وسط مدينة مكناس.

الهالكة وحسب ذات المصدر، ازدادت بمدينة نيس الفرنسية من أبوين من جنسية مغربية من مدينة مكناس، ترعرعت بمدينة مونبوليي، و بحكم متابعة دراستها العليا، انتقلت إلى مدينة ديجون، تم الى باريس، في إطار إعدادها لنيل شهادة سلك الإجازة.

يشار إلى أن القنصل المغربي بالعاصمة الفرنسية، وقف أمام نعش الضحية للترحم عليها، خلال تسلم جثتها بمعهد الطب الشرعي بباريس، الذي خضعت بمختبراته الجثث المتفحمة للقتلى العشرة في الحريق لتحليل الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

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