اتحاد طنجة يقفز للمركز الثاني بعد فوزه على المولودية الوجدية

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق اتحاد طنجة، فوزه الرابع تواليا، على حساب ضيفه مولودية وجدة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة ال17، من البطولة الاحترافية.

وكان أصحاب الأرض السباقين للتسجيل، عن طريق المهدي النغمي، في الدقيقة ال6، قبل أن يدرك عبد المولى برابح، التعادل للضيوف بعدها بدقيقتين، من ضربة حرة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر شوط المباراة الأول، تمكن ستيفي نزامبي، من تسجيل هدف طنجة الثاني، من كرة ثابتة بعيدة سددها بقوة، لتسكن شباك الحارس الوجدي.

وبعد دقيقتين من بداية شوط اللقاء الثاني، نجح فريق المولودية في تعديل النتيجة مرة أخرى، عن طريق توفيق إجروتن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق، أهدى أيبوب الخالقي، فريقه اتحاد طنجة، فوزا ثمينا، بعد تسجيله لهدف “فارس البوغاز” الثالث في المباراة.

وبهذه النتيجة، واصل بطل الدوري المغربي، انتصاراته تحت قيادة المسؤول الفني، عبد الرحيم طاليب.

وقفز “فارس البوغاز” إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة، برصيج 26 نقطة، فيما تجمد نقاط المولودية عند 18، في المركز ال14.

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