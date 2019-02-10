بنكيران :” لا أتوصل بأي معاش تكميلي آخر ..وسألجأ للقضاء “

هبة بربس – الرباط

تفاعل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق ، مع “تسريب” وثيقة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف استفادته من معاشين الأول استثنائي والثاني تكميلي ، حيث نفى الامين العام السابق لحزب “المصباح” الخبر ، ووصفه ب”الكاذب”.

وكتب بنكيران على حائط صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، قائلا :”نشرت بعض المواقع والمنابر الصحفية أنني أتقاضى معاشين الأول استثنائي والثاني مدني تكميلي، وبهذا الخصوص اوضح ان هذا الخبر كاذب وان صاحبه كذاب، وأن المعاش الوحيد الذي أتوصل به الآن، كما سبق وأوضحت، هو المعاش الاستثنائي وأنني لا أتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر.”.

وأضاف بنكيران :”وأرجو من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير المالية أن يوضحا هذا الأمر”، مشيرا الى انه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء ، لافتا الى انه سيعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة .

وكانت مصادر اعلامية قد كشفت ان رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران يحصل على معاشين وليس معاش اسثتنائي الذي منح له قدره سبعة ملايين ، وانه يتوصل بمعاش مدني واخر استتنائي وفر له الملايين منذ مارس الماضي.

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