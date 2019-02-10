الخيانة الزوجية تقود لاعتقال تونسي رفقة متزوجة بمارتيل

نُشر بتاريخ :  2019-02-10 - 18:11
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هبة بريس – متابعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان ، اول امس الجمعة من اعتقال شخص يحمل الجنسية التونسية رفقة شابة مغربية بتهمة الخيانة الزوجية .

مصادر محلية كشفت أن القضية تفجرت حينما اقدم زوج المعنية بالامر الذي يقبع وراء القضبان بتوكيل احد اقربائه من اجل تقديم شكاية للمصالح الامنية ضد زوجته التي اتهمها بالخيانة الزوجية ، بعدما علم بمداومة شخص على بيته ، لتقوم المصالح الامنية باقتحام المنزل واعتقال الجانيين في حالة تلبس بالخيانة .

وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمها على انظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب اليهما من تهم تتعلق بالخيانة الزوجية .

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