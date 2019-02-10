بنكيران يحصل على معاشين وليس معاشا واحدا !!

هبة بريس – الرباط

بعدما حاول عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق، لفت الانتباه إليه، للخروج من عزلته الإعلامية منذ اعفائه من رئاسة الحكومة عام 2016 ، باثارة موضوع معاشه الذي خلق نقاشا كبيرا ، وبالرغم من الخرجات الاعلامية التي نفى عبرها مايروج حول استفادته من معاش استثنائي ، تأكد بمالايدع مجالا للشك أن المعاش “سمين غليظ” .

مصادر اعلامية قالت ان رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران يحصل على معاشين وليس معاش اسثتنائي الذي منح له قدره سبعة ملايين ، وانه يتوصل بمعاش مدني واخر استتنائي وفر له الملايين منذ مارس الماضي.

وسبق للامين العام السابق ان ادعى بان ارصدته البنكية فارغة وانه “ماعندوش” مما جعله يحصل على معاش اسثثنائي يمنح لرجالات الدولة والذين قدموا خدمات ويوجدون في وضع اجتماعي صعب في حين تقول مصادر ان بنكيران له اصلا معاش مدني.

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