اصيلا : عميد شرطة يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص هدّد عناصر الشرطة

هبة بريس ـ الرباط

اضطر عميد شرطة ممتاز يرأس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن أصيلا، منتصف اليوم الأحد، لاستعمال سلاحه الوظيفي أثناء تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات الصلبة، وذلك بعدما عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، وذلك بمنطقة “الكديل” الجبلية بمحاذاة مدينة أصيلا، حيث واجههم هذا الأخير بمقاومة عنيفة، اضطر معها رئيس الشرطة القضائية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، أصابت إحداهما المشتبه فيه على مستوى الساق والأخرى على مستوى الكتف.

وأضاف البلاغ أن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، الذي ضبطت بحوزته مجموعة لفافات مخدر الهيروين، فضلا عن السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء وقنينة غاز مسيل للدموع.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة الطبية بالمستشفى الذي يتلقى به العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1