الجديدة : الدرك الملكي بمركز أولاد افرج يحجز مخدرات وسلاحا أبيض

أحمد مصباح – الجديدة

في إطار الحملات التطهيرية الاعتيادية للتصدي لتجار المخدرات، وتجفيف منابعها في منطقة نفوذها الترابي، شنت عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “أولاد افرج”، التابعة لسرية الجديدة، عملية استهدفت، بحر الأسبوع الجاري، أحد كبار مروجي “السموم”، موضوع مذكرات بحث وتوقيف.

هذا، وانتقلت دورية راكبة، في حدود الساعة الرابعة مساءا، إلى دوار “مسيكنات”، على بعد حوالي 26 كيلومترا من مركز “أولاد افرج”. وبعد أن أصبح المتدخلون الدركيون بالزي الرسمي، على مشارف التجمع السكني، ترجلوا من على متن الدورية الراكبة، وانطلقوا مشيا على الأقدام صوب الهدف، الذي كان يجلس على كرسي في حقل خارج الدوار، غير بعيد من منزله. وما أن اقتربوا منه من الخلف، بغية مباغتته وإيقافه، حتى فطن لتواجدهم شخص كان يجالس “البزناز”. ومن ثمة، صعد الأخير على سيارة مرافقه، التي كانت مستوقفة بالجوار، والتي انطلقت بسرعة جنونية عبر الأرض الخلاء.

هذا، وتابع رجال الدرك تدخلهم وتمشيطهم في عين المكان، إلى أن اكتشفوا حجارة أزالوها، ليعثروا تحتها على كمية هامة من المخدرات.

وبداخل بيت مروج المخدرات، الذي أخضعوه لعملية تفتيش قانونية، ضبطوا كمية أخرى من المخدرات، وسلاحا أبيض، عبارة عن سكينين من الحجم الكبير، كان يستعملهما في الدفاع عن نفسه درءا لأي خطر يتهدده.

إلى ذلك، حجزت الدورية الدركية كمية المخدرات والسكينين، لفائدة البحث القضائي الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أصدرت الضابطة القضائية مذكرة بحث جديدة في حق مروج “السموم”، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار في المخدرات، والسرقة.

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