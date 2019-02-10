“انفلونزا الخنازير” …وفاة شاب بمستشفى محمد السادس بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان الشاب الذي تم نقله من مدينة اكادير صوب المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بسبب اصابته بفيروس انفلونزا الخنازير، قد توفي صباح اليوم بقسم الانعاش.

وسبق ان نقل الشاب الثلاثيني قبل نح أسبوع من مدينة أكادير إلى مراكش حيث تم ادخاله غرفة الإنعاش تحت اشراف فريق طبي غير أنه فارق الحياة.

وعرف قسم الانعاش للام والطفل الاسبوع الماضي، وفاة رضيعة بعد اصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير، حيث تم ادخالها لقسم الانعاش، من اجل تقديم الاسعافات الضرورية، الا انها فارقت الحياة.

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