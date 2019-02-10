سطات..التلميذة المغتصبة تغادر المستشفى والتحقيق جار مع الموقوفين

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها أن التلميذة القاصر التي تعرضت للاغتصاب من قبل مشتبه بهما داخل مقبرة مولاي احمد بسطات، غادرت صباح اليوم الاحد قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بعد ان خضعت لمختلف الفحوصات الطبية من قبل طبيبة اخصائية وتحت اشراف تام من قبل مدير المستشفى الذي ظل يتابع وضعها الصحي عن كثب في خطوة انسانية تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والعبر.

هذا وأضافت ذات المصادر أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للامن الولائي لازالت تباشر تحقيقاتها منذ صبيحة اليوم الاحد في الموضوع، استهلته بالاستماع الضحية التي تتابع دراستها الثانوية بثانوية الامل، كما تم تعميق البحث مع الشابين المشتبه بهما قبل أن يتم تقديمهما على انظار العدالة من اجل التهم المنسوبة اليهما. ويذكر أن الحادث المأساوي والمقزز والذي استيقظت على خبره ساكنة مدينة سطات امس السبت، ألقى بظلاله وبحدة على المشهد المحلي هنا بمدينة سطات، وطرح أكثر من علامات تساؤل حول ما تعرضت لهةتلميذة قاصر، الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لوضع حد لمثل هاته الاعتداءات الخطيرة التي قد تهدد حياة تلميذات بريئات وهن في طريقهن نحو مؤسساتهن التعليمية صباحا في زمن الساعة الاضافية.

هذا وعاينت هبة بريس تحركات مكثفة لعناصر الضابطة القضائية وفي سباق مع الزمن لطي هذا الملف وتقديم المشتبه بهما على انظار العدالة، حيث قامت بزيارة الضحية بمستشفى الحسن الثاني بسطات فور نقلها اليه للوقوف على وضعها الصحي، كما ظلت متيقظة وبتنسيق تام مع أقارب الضحية لتحرير محضر في النازلة.

تفاصيل واقعة الاغتصاب التي تعرضت تلميذة قاصر انطلقت مع ساعات الصباح ليوم امس السبت، حين تلقت مصالح الامن بسطات معلومات تفيد ان شابين اختطفا تلميذة، الأمر الذي وضع العناصر الأمنية في حالة استنفار قصوى قامت من خلالها بعمليات بحث وتعقب أسفرت عن توقيف الشابين وهما في حالة تلبس داخل مقبرة مولاي احمد، في الوقت الذي نقلت فيه التلميذة في حالة حرجة إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية وعرضها على أنظار طبيب مختص في الطب الشرعي، ووضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية من قبل عناصر الضابطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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