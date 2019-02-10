تيزنيت : سكان أربعاء الساحل يحتجون على الرعي ” الجائر “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتجت هيئات من المجتمع المدني و ساكنة عدد من الدواوير بجماعة أربعاء الساحل إقليم تزنيت، أمام مقر عمالة الإقليم و الجماعة الترابية تنديداً بماوصفوه باستمرار تضرّرهم من الإعتداءات المتواصلة التي تطالهم و ممتلكاتهم من قبل الرعاة الرحل.

وطالب المحتجون بحمايتهم من جحافل الرعاة الرحل، الذين يعتدون عليهم لفظيّاً و جسدياً، مع تجديد دعوتهم لمختلف السلطات، بوقف الإعتداءات و التصدّي لظاهرة الرعاة الرحل التي اجتاحت عدة الدواوير الجماعة منها (الكريمة. و اشافوطن سيدي بولفطايل تملالت و غير من المناطق التابعة لجماعة أربعاء الساحل،

و سبق أن نادت أصوات عديدة بتدخل الجهات المعنية، قصد وضع حدّ لظاهرة الرعاة الرحل المستفحلة باقليم تزنيت، و التي تسبّبت في إتلاف ممتلكات الساكنة من المزارع و شجر الأركان و الصبار مُطالبين بإنصافهم بوضع حدّ للإعتداءات التي تطال ممتلكاتهم بشكل متكرّر.

يشار أن منطقة تشافوط بجماعة الساحل، شهدت خلال الأسبوع الماضي، اندلاع مواجهات دامية بين مواطنين و رعاة رحل، خلقت حالة استنفار وسط السلطات الإقليمية و مصالح الدرك الملكي، التي تدخّلت حينها من أجل تهدئة الأوضاع.

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