الهند..وفاة 47 شخصا إثر تناولهم لخمور فاسدة

هبة بريس ـ وكالات

اعلنت السلطات الهندية، أن حصيلة وفيات الأشخاص الذين تعاطوا لخمور مغشوشة، شمال البلاد، ارتفعت إلى 47 شخصا. ونقلت وسائل إعلام محلية، نقلا عن المسؤول بالشرطة الهندية، أشوك كومار، أن 36 شخصا لقوا حتفهم بولاية أوتار براديش و11 آخرين في ولاية أوتارخند، شمال البلاد، منذ ليل الخميس.

وأضاف أن تقارير الطب الشرعي ونتائج التشريح الأولي للجثث، أثبتت أن الخمور كانت مزودة بالميثانول.

واعتقلت الشرطة 8 من المشتبه بهم، بينما أوقفت حكومتا الولايتين 35 مسؤولا بينهم 12 شرطيا على خلفية ذلك. يشار أن حوادث التسمم بالمشروبات الكحولية شائعة في الهند بسبب إقبال البعض على بعض الأنواع الرخيصة التي تحتوي على مواد سامة، حسب المصدر نفسه.

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