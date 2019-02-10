بركان… العثور على سيدة ثلاثينية مرمية داخل قناة للسقي

هبة بريس ـ وجدة

تم العثور صباح يومه السبت 09 فبراير الجاري على جثة سيدة مجهولة مرمية وسط قناة للسقي بحي “بوهديلة” بمدينة بركان .

وأكد مصدر مطلع، أن الهالكة الثلاثينية سقطت فجأة داخل القناة بعدما أصيبت بدوار شديد جعلها تفقد الوعي وتسقط مغشية وسط القناة ما أدى لغرقها قبل أن يعثر عليها مجموعة من المواطنين جثة هامدة.

وحلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية حيث تم انتشال جثة الهالكة، ونقلها صوب مستودع الأموات للمستشفى الإقليمي الدراق لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة حيثيات وملابسات وفاتها الحقيقية.

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