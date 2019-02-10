فيسبوكيون غاضبون بعد منع فنان كفيف من دخول مطعم

هبة بريس ـ القسم الفني

اثارت واقعة منع فنان مغربي من دخول مطعم لأنه فاقد للبصر، غضبا عارما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واتسع الفضاء الازرق للتعبير عن رفض طريقة المعاملة هاته ، كما تم التعبير عن التضامن الكامل مع الفنان عبد الفتاح النكادي

واعتبر مدون فيسبوكي منع النكادي من دخول أحد المطاعم في مدينة الدار البيضاء، الجمعة الماضي لأنه كفيف، و”تمييزا” و”انتهاكا لحقوقه”.

في المقابل تفاعل ناشط آخر مع هذه الواقعة بإبراز الفرق بين ما تعرض له الفنان المغربي وما لقيه هو من معاملة في فرنسا بحكم إصابته بمرض مزمن بحيث قال إن الدولة منحته بطاقة “معاق” لتسهيل الولوجيات عليه، صالحة لعدة سنوات.

وكتب ناشط اخر “أشعر بالغبن والحكرة عندما أُمنع من دخول مقهى أو علبة بدافع عنصري في بلاد أجنبية، فماذا عندما تمنع من دخول مكان عمومي في بلدك.. كل التضامن صديقي فتاح”،