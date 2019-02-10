جماهير جزائرية ترد بطريقة مثيرة على ترشح بوتفليقة (شاهد)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ردد الجمهور الجزائري عبارات تحمل رسائل سياسية الى رئيس الجمهورية ” عبد العزيز بوتفليقة” في مباراة لكرة القدم احتضنها ملعب حمادي بالعاصمة الجزائر،يوم أمس السبت، وكانت العبارة تقول ” بوتفليقة ربي يرحمه” .

الفيديو انتشر بشكل كبير في الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر شهر إبريل المقبل

و يوضح ترديد المشجعين في مباراة في الدوري الجزائري عبارة بوتفليقة ربي يرحمه في إشارة منهم لحالة الرئيس الصحية ورفضهم ترشحه لولاية خامسة.

وقال ناشطون إن هذا الهتاف يشير إلى أن فئة من الشعب الجزائري يعتقد أن الرئيس “ميت” على أرض الواقع، نظرا لتردي حالته الصحية.

والسبت، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.