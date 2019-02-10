طقس الاحد : بــارد في أغلب ربوع المملكة

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نوعا ما خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا مع تكون جليد محليا.

وستتشكل سحب منخفضة نسبيا كثيفة، خلال الليل والصباح كذلك، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، في حين ستكون الأجواء قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجة وأربع درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، و ما بين 04 و 10 درجات بالواجهة المتوسطية، وبالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وبمنطقة سوس، وما بين 10 و14 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسواحل والسهول الشمالية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 24 و30 درجة بكل من مناطق عبدة والشياضمة والرحامنة وسهول تادلة وبسوس وبالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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